Сейчас в мире главное, чтобы в наряде и обуви было комфортно и удобно. В гардеробе девушек можно найти немало кроссовок от разных брендов – на любой цвет и фасон. Но стоит отметить, что единственными кроссовками, которые всегда будут актуальны – это белые.

Читайте также Кроссовки Adidas Samba – самая популярная обувь 2023 года: модные образы

Такая универсальная модель подойдет к любому наряду. Если вы не охотитесь за последними модными новинками и хотите найти универсальную модель, то советуем вам обратить внимание на кроссовки, которые есть вне трендов.

Adidas Gazelle

Эта обувь является одной из самых популярных среди всех кроссовок Adidas. Что интересно, что актуальными эти кроссовки остаются даже несмотря на то, что в большинстве своем они представлены в цветах.

Adidas Gazelle особенные тем, что это первая модель кроссовок сделана из замши, все остальные кроссовки делали и делают исключительно из кожи. Если хотите приобрести для себя что-нибудь интересное – обратите внимание на обувь по коллаборации с брендом Gucci.



Актуальные кроссовки, не выходящие из моды / Фото из Pinterest

Adidas Stan Smiths

И хотя сейчас не часто можно заметить модниц в белых кроссовках с зеленым логотипом на язычке и цветной деталью на заднике, знайте, что кроссовки также не имеют срока годности. Они так же актуальны, как и несколько лет назад.



Актуальные кроссовки, не выходящие из моды / Фото из Pinterest

Reebok Classic Leather 50151

На эту модель кроссовок еще 10 лет назад был самый настоящий бум. Доступная цена, комфорт и функциональный силуэт сделали их популярными. Если вы постоянно проводите время на ногах, то такие удобные кроссовки обязательно вам пригодятся.



Актуальные кроссовки, не выходящие из моды / Фото из Pinterest

Puma Cali

Эти кроссовки – идеальная база, которой можно дополнять весенние образы. Эта модель совсем не устаревшая, поэтому можете смело покупать и сделаете хорошую инвестицию в свой гардероб.



Актуальные кроссовки, не выходящие из моды / Фото из Pinterest

Puma Carina L

Carina L – универсальная модель от бренда Puma. Верхняя часть Carina создана в спортивном ретро-стиле и вдохновлена образами пляжных городков Калифорнии 80-х годов.



Актуальные кроссовки, не выходящие из моды / Фото из Pinterest

New Balance 574

Обувь от New Balance достаточно комфортна и удобна, поэтому такие кроссовки прекрасно подойдут для длительных прогулок в весенне-летний период. Выбирайте базовые светлые варианты или делайте ставку на цвет.



Актуальные кроссовки, не выходящие из моды / Фото из Pinterest

Adidas Samba

С прошлого года популярность кроссовок Adidas Samba растет с геометрической прогрессией. У этих кроссовок уже есть все знаменитости, поэтому есть шансы, что они останутся актуальными еще надолго.



Актуальные кроссовки, не выходящие из моды / Фото из Pinterest