7 самых популярных дизайнерских сумок, не выходящих из моды: подборка культовых моделей
Источник:Who What Wear
Каждый сезон в мир уличного стиля проникают новые тренды сумок. Во время Недель моды и вообще во время стритстайл-выходов инфлюэнсеры демонстрировали свои аксессуары, поэтому вывод можно сделать один – какие бы тренды не были на сумки, в моде все равно остаются аксессуары, которые были популярны еще много лет назад.
Модницы часто останавливают внимание на брендовых сумках, которые дизайнеры по-новому переосмысливают и снова запускают в модное пространство. Так случилось с культовой сумкой Gucci Jackie и сумкой-багетом от Fendi, которую носила Керри Брэдшоу в сериале "Секс и город".
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Новые интерпретации сумок представлены в обновленных цветовых решениях – от пастельных до металлизированных вариантов. Впрочем, иногда просто невозможно отказаться от классических дизайнерских сумок, поскольку они являются культовыми.
Birkin
Эта сумка, названная в честь Джейн Биркин, была желанна с момента ее создания в 1984 году. Она выдержала испытание временем и остается актуальной.
Культовые сумки от знаменитых брендов / Фото из Pinterest
Chanel
Ничто так не говорит о роскоши, как сумка Chanel. Лёгкие клапаны стали неотъемлемой частью истории бренда с тех пор, как сама Коко Шанель разработала эту сумку в 1955 году.
Культовые сумки от знаменитых брендов / Фото из Pinterest
Gucci
Сумка Jackie от бренда Gucci стала классикой. Сумка была названа в честь Джеки Кеннеди и была главной сумкой бренда Gucci на протяжении многих лет.
Культовые сумки от знаменитых брендов / Фото из Pinterest
Dior
Сейчас есть определенные споры по поводу актуальности сумки Dior Saddle, впрочем из модного списка ее вычеркивать точно не стоит. Fashion-эксперты отмечают, что эта сумка может «взорваться» на модной арене с новым размахом.
Культовые сумки от знаменитых брендов / Фото из Pinterest
Prada
Нейлоновая сумка Prada, безусловно, является новой классической сумкой, но ее просто обожают инфлюэнсеры со всего мира, поэтому она должна быть в подборке вместе с другими культовыми моделями.
Культовые сумки от знаменитых брендов / Фото из Pinterest
Bottega Veneta
За последние несколько лет Bottega Veneta выпустили несколько моделей, которые будут популярны спустя еще десяток лет. Единственная модель, которая не перестает продаваться и появляется в гардеробе модниц через 3 года после ее запуска – Mini Jodie.
Культовые сумки от знаменитых брендов / Фото из Pinterest
Fendi
Сумка-багет Fendi вернулась в моду с 90-х годов. Как говорят стилисты, эта модель никогда не стареет и пользуется спросом.