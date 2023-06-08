Модницы часто останавливают внимание на брендовых сумках, которые дизайнеры по-новому переосмысливают и снова запускают в модное пространство. Так случилось с культовой сумкой Gucci Jackie и сумкой-багетом от Fendi, которую носила Керри Брэдшоу в сериале "Секс и город".

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Новые интерпретации сумок представлены в обновленных цветовых решениях – от пастельных до металлизированных вариантов. Впрочем, иногда просто невозможно отказаться от классических дизайнерских сумок, поскольку они являются культовыми.

Birkin

Эта сумка, названная в честь Джейн Биркин, была желанна с момента ее создания в 1984 году. Она выдержала испытание временем и остается актуальной.



Культовые сумки от знаменитых брендов / Фото из Pinterest

Chanel

Ничто так не говорит о роскоши, как сумка Chanel. Лёгкие клапаны стали неотъемлемой частью истории бренда с тех пор, как сама Коко Шанель разработала эту сумку в 1955 году.



Культовые сумки от знаменитых брендов / Фото из Pinterest

Gucci

Сумка Jackie от бренда Gucci стала классикой. Сумка была названа в честь Джеки Кеннеди и была главной сумкой бренда Gucci на протяжении многих лет.



Культовые сумки от знаменитых брендов / Фото из Pinterest

Dior

Сейчас есть определенные споры по поводу актуальности сумки Dior Saddle, впрочем из модного списка ее вычеркивать точно не стоит. Fashion-эксперты отмечают, что эта сумка может «взорваться» на модной арене с новым размахом.



Культовые сумки от знаменитых брендов / Фото из Pinterest

Prada

Нейлоновая сумка Prada, безусловно, является новой классической сумкой, но ее просто обожают инфлюэнсеры со всего мира, поэтому она должна быть в подборке вместе с другими культовыми моделями.



Культовые сумки от знаменитых брендов / Фото из Pinterest

Bottega Veneta

За последние несколько лет Bottega Veneta выпустили несколько моделей, которые будут популярны спустя еще десяток лет. Единственная модель, которая не перестает продаваться и появляется в гардеробе модниц через 3 года после ее запуска – Mini Jodie.



Культовые сумки от знаменитых брендов / Фото из Pinterest

Fendi

Сумка-багет Fendi вернулась в моду с 90-х годов. Как говорят стилисты, эта модель никогда не стареет и пользуется спросом.



Культовые сумки от знаменитых брендов / Фото из Pinterest