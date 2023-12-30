Вызывающая роскошь: Ксения Мишина надела для фотосессии откровенное платье

Украинская актриса Ксения Мишина хоть и отдыхает сейчас с сыном Платоном в Таиланде, впрочем, делится в инстаграмме с поклонниками своей роскошной фотосессией. Знаменитость опубликовала подборку фотографий в откровенном платье.

Свежая публикация в личном профиле Ксении Мишиной сразу произвела фурор. За инстаграммом актрисы следит почти 1 миллион подписчиков, так что фанатов у нее есть немало, которые всегда засыпают ее комплиментами.

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Знаменитость время от времени делает красивые фотосессии и снимает роскошные видеоролики. Ксения Мишина часто занимается спортом, следит за своим питанием, так что ее тело всегда подтягнуто и в тонусе.

Именно поэтому 34-летняя звезда многих сериалов выбирает для себя наряды, которые лишь подчеркивают ее стройную фигуру. За роскошные фотографии актрисы отвечала фотограф Полина Григорчук. Довершал образ макияж от звездной визажистки Ольги Мишуры, а за красивые кудри отвечал Михаил Прус.

Образ Ксении Мишиной

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Знаменитость надела черное платье на бретелях, состоявшее из топа, часть которого обнажала грудь, другая же – продолжала платье вплоть до бедра. Платье с обеих сторон оснащено вырезами, позволяющими обнажить ноги, а также многими завязками на спине.

Аутфит звезды "Крипосной" и "Клятвы врача" дополнили длинные серьги и колье со свисающими жемчужинами с обеих сторон.

Поклонники не оставили такую горячую фотосессию без внимания и написали немало приятных слов: