Ксения Мишина очаровала образом в Нью-Йорке в латексном топе и штанах: волшебные фото

Украинская актриса Ксения Мишина любит стильные наряды. На своем примере знаменитость показала, как совместить кожаный топ и брюки.

Недавно Ксения Мишина с сыном Платоном вернулась из США. Там актриса пробыла 3 недели и успела увидеть несколько штатов. Находясь в Нью-Йорке звезда известных фильмов и сериалов сделала фотосессию в безупречном образе.

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Создать роскошный образ актрисе помогла модельер-консультант Марина Форбатюк.

Интересный look Ксении Мишиной

Ксения Мишина надела бордовый топ, который удачно подчеркнул ее стройную талию и дополнила латексными кожаными брюками на низкой посадке. К такому роскошному образу актриса добавила обувь на высоких каблуках и светлый жакет, который ради фотографий спустила с плеч.

Знаменитость позировала перед камеру с распущенными выпрямленными волосами и с естественным макияжем. За инстаграм-страницей Ксении Мишиной следит 1 миллион поклонников, поэтому подписчики уже написали множество приятных комплиментов относительно роскошного образа актрисы.

В своей заметке актриса рассказала, что Америка ей очень понравилась. По словам Мишиной, в стране есть свои плюсы и минусы, но в целом она получила от многонедельного пребывания интересные, наполняющие и яркие впечатления.