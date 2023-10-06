Трендовые кроссовки осени 2023: эффектная подборка, которая вас поразит

Без кроссовок, как и без джинсов, сложно представить себе свой гардероб. В наиболее распространенные кроссовки вошли 3 пары, которые носят все модные инфлюэнсеры.

Эти кроссовки полностью захватили уличный стиль, пишет 24 канал. Модницы носили кроссовки с разнообразными нарядами – от романтических или длинных платьев до брючных костюмов, юбок и джинсов карго.

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По всей вероятности, именно эти пары кроссовок будут также модными в 2024 году и не будут сдавать своих позиций.

Винтажные

Ретро-кроссовки Adidas Samba являются самой популярной обувью 2023 года. Их в своем гардеробе имеют все модные знаменитости и инфлюэнсеры. Они довольно серьезно заявили о себе и не собираются сдавать позиции. Кроме этой известной пары вы можете еще делать ставку на Adidas Gazelle.



Модные кроссовки осени / Фото Pinterest

Белые

Кроссовки в белом – это база, которая никогда не выйдет из моды. Это универсальная и стильная обувь, которая справедливо занимает ступень в списке самой популярной обуви. Белыми кроссовками мы дополняем все образы, они ведь подходят под любой кэжуальный, спортивный или романтический аутфит.



Модные кроссовки осени / Фото Pinterest

Металлик

Оттенок металлик популярен в 2023 году не только в одежде, но и в обуви. На самом деле они довольно легки в стилизации, а если вы прибавите к образу серебристую сумку, то ваш образ сыграет новыми красками.



Модные кроссовки осени / Фото Pinterest