Сапоги резиновые станут вашим лучшим другом в непогоду, пишет 24 Канал. Они позволят вашим ногам не промокнуть и не замерзнуть. Заглянув в коллекции известных брендов, советуем обратить внимание на короткие или высокие сапоги до колен.
Читайте также Объемный бант и повязка на голову: как выглядят интересные аксессуары на осень
Резиновую обувь часто носят знаменитости. Недавно их одела даже Гвинет Пэлтроу. Актриса примерила зеленые сапоги вместе с дочерью. Такая обувь красиво смотрится с шортами.
Также вы можете носить их с джинсами и лосинами. С ними хорошо рифмуются классические кожанки, винтажные кожаные куртки и бомберы. Дополняйте такие осенние образы бейсболкой или шапкой бени.
Мы предлагаем выбирать сапоги нейтральной и универсальной ахроматической палитре. Непринужденная эстетика – идеальная альтернатива для тех, кто не хочет привлекать много внимания благодаря резиновой обуви.
Французская инфлюэнсерша в этом сезоне надела серые сапоги ниже колен, которые соединила с серой юбкой и кремовым кардиганом. Модница примеряет такую обувь не только в дождливую погоду.
Стильные резинки на осень / Фото Pinterest
Немецкая блоггерша Соня Лисон соединила салатовый бомбер с резинками в тон и завершила образ черными брюками карго.
Стильные резинки на осень / Фото Pinterest
Инфлюэнсеры носят сапоги с рубашкой оверсайз, жакетами, теплыми свитерами и даже тренчами.
Стильные резинки на осень / Фото Pinterest
Стильные резинки на осень / Фото Pinterest
Стильные резинки на осень / Фото Pinterest
Стильные резинки на осень / Фото Pinterest
Стильные резинки на осень / Фото Pinterest