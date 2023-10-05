Чоботи ґумові стануть вашим найкращим другом в непогоду, пише 24 Канал. Вони дозволять вашим ногам не промокнути та не змерзнути. Зазирнувши до колекцій відомих брендів, радимо звернути увагу на короткі або ж на високі чоботи до колін.

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Ґумове взуття часто носять знаменитості. Нещодавно їх одягнула навіть Гвінет Пелтроу. Акторка приміряла зелені чоботи разом з донькою. Таке взуття красиво виглядає з шортами.

Також ви можете носити їх з джинсами та лосинами. З ними гарно римуються класичні шкірянки, вінтажні шкіряні куртки та бомбери. Доповнюйте такі осінні образи бейсболкою чи шапкою біні.

Ми пропонуємо обирати чоботи нейтральній та універсальній ахроматичній палітрі. Невимушена естетика – ідеальна альтернатива для тих, хто не хоче до себе привертати багато уваги завдяки ґумовому взуттю.

Французька інфлюенсерка цього сезону одягнула сірі чоботи нижче колін, які поєднала з сірою спідницею та кремовим кардиганом. Модниця приміряє таке взуття не лише в дощову погоду.



Стильні ґумаки на осінь / Фото Pinterest

Німецька блогерка Соня Лісон поєднала салатовий бомбер із ґумаками в тон та довершила образ чорними штанами карго.



Стильні ґумаки на осінь / Фото Pinterest

Інфлюенсери носять чоботи з сорочкою оверсайз, жакетами, теплими светрами та навіть тренчами.



Стильні ґумаки на осінь / Фото Pinterest



Стильні ґумаки на осінь / Фото Pinterest



Стильні ґумаки на осінь / Фото Pinterest



Стильні ґумаки на осінь / Фото Pinterest



Стильні ґумаки на осінь / Фото Pinterest