Белые, яркие и разноцветные: трендовые кроссовки осени

Осень подготовила для модниц немало интересной спортивной обуви на любой вкус. Дизайнеры уделили особое внимание спортивной обуви, которую можно носить хоть каждый день. Среди трендовых моделей осенью вы найдете классические белые кроссовки, цветные и суперяркие модели.

Можно считать, что черта между спортивной обувью для тренировки и модными кроссовками окончательно стерта. Сейчас спортивную обувь дополняют классические брючные костюмы. Модные кроссовки являются объектом желания главных звезд стритстайла.

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Среди представленной дизайнерами обуви отличным выбором на осень станут белые кроссовки Puma x Koche, которые легко сочетать с любым нарядом, цветная модель New Balance X Aimé Leon Dore или ретро-кроссовки по коллаборации Уэльса Боннера и Adidas.

Внимание знаменитостей привлекли новые кроссовки в голубом цвете с белыми полосками, созданными в коллаборации Balenciaga x Adidas. Стилисты уже прогнозируют, что эти кроссовки станут любимой обувью it girls.



Трендовые кроссовки осени 2022 / Фото с Vogue

Но, несмотря на это, комфорт и практичность давно стали в приоритете в выборе обуви. Выбирайте такую обувь, в которой вам будет удобно ходить каждый день. Универсальные модели помогут дополнить повседневный стиль.



Трендовые кроссовки осени 2022 / Фото с Vogue



Трендовые кроссовки осени 2022 / Фото с Vogue

Классические кроссовки продолжают быть ценными в 2022 году. Кроме новых моделей, бренды все же продолжают выпускать все очень любящие классические дизайны.

Несмотря на то, что вневременные кроссовки Nike Air Force 1s почти не изменились со своего момента создания в 1980 годах, они до сих пор являются модной основой уличного стиля. В коллекции Valentino появились базовые белые кроссовки, которые можно комбинировать со спортивной одеждой или вечерним нарядом.



Трендовые кроссовки осени 2022 / Фото с Vogue



Трендовые кроссовки осени 2022 / Фото с Vogue



Трендовые кроссовки осени 2022 / Фото с Vogue

Обратите также внимание на высокие кроссовки, похожие на обувь баскетболистов. Они постепенно возвращаются в трендовую обувь 2022 года.



Трендовые кроссовки осени 2022 / Фото с Vogue