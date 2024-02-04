Легенда баскетбола Майкл Джордан выиграл шесть чемпионов НБА в течение своей плодотворной спортивной карьеры, и набор из шести кроссовок, которые он носил, когда получил эти титулы, продали на аукционе. По данным аукционного дома Sotheby's, выигрышная ставка на них достигла 8 032 800 долларов. Это новый мировой рекорд для спортивных кроссовок.

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Интересно, что из каждой пары продали только по одному экземпляру.

Что известно о легендарных кроссовках

Набор состоял из Air Jordan VI (1991), Air Jordan VII (1992), Air Jordan VIII (1993), Air Jordan XI (1996), Air Jordan XII (1997) и Air Jordan XIV (1998). На четырех из них баскетболист оставил свой автограф.

Перед финалом НБА 1991 года исполнительный директор по связям с общественностью "Чикаго Буллз" Тим Галланд попросил, чтобы Джордан подарил ему одни из своих спортивных кроссовок Air Jordan, если команда победит. Джордан, победив, выполнил эту просьбу. Перед этим он сделал надпись на обуви, и из-за суеверия продолжил эту традицию для остальных пяти чемпионатов.

"Этот набор – самая ценная и самая значимая коллекция кроссовок Air Jordan, которая когда-либо была представлена на рынке",

– сообщил аукционный дом на своем сайте перед аукционом.

Другие известные лоты спортивной обуви

Эти кроссовки не первые, которые продали за ошеломляющую сумму.