С чем носить зимнюю куртку: стильный образ показывает Кристина Решетник

Жена телеведущего Григория Решетника решила опубликовать видеоролик в стиле GRWM (Get ready with me – Собирайся со мной) и продемонстрировала стильный зимний образ.

Многодетная мама, имеющая троих сыновей, активно ведет свой блог в инстаграмме. Кристина делится своей рутиной, делами, публикует развлечения с детьми, быт и съемки в разных проектах.

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Женщина публична на протяжении многих лет. За ее жизнью следит более 285 тисяч поклонников в инстаграмме, поэтому всегда выглядит стильно и красиво. Недавно Кристина собиралась куда-то по делам и решила показать, как она стилизует свой наряд.

Образ Кристины Решетник

Блогерша надела черную юбку А-силуэта (узкая вверху, шире внизу) от британского бренда Cos. Сверху Кристина надела серый свитер с V-образным вырезом. Конечно, к юбке Кристина надела тоненькие черные колготки и черные базовые жокейские сапоги до колен. Такая обувь всегда будет в моде и не потеряет своей актуальности.

Аутфит жена Григория Решетника дополнила серым коротким пуховиком от бренда Massimo Dutti. Она также надела часы с круглым циферблатом и черным ремешком, сумку с золотистой цепочкой от Louis Vuitton.

Завершающим штрихом стали очки от люксового бренда Prada и шапка Chanel. Стоит отметить, что Кристина очень открыта к своим подписчикам и охотно отвечает на вопрос от каких брендов ее вещи или даже бальзам для губ. Поклонники засыпали женщину приятными комментариями под ее видеороликом.