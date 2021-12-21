В красном платье с пайетками: возлюбленная Криштиану Роналду снялась для обложки Cosmopolitan

Аргентинская танцовщица и модель Джорджина Родригес снялась для новогодней обложки Cosmopolitan. Беременная знаменитость позировала в ярком красном платье с пайетками.

27-летняя латиноамериканка сейчас беременна. Недавно игрок футбольной команды "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду опубликовал видеоролик со своими детьми и сообщил всем, что пара ждет двойню. У футболиста и модели родится мальчик и девочка.

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К знаменитостям сейчас приковано особое внимание, потому глянец Cosmopolitan пригласил Джорджину стать главной героиней новогоднего номера.

На обложке издания красавица позировала в самом популярном платье в новогоднюю ночь. Стилисты подобрали для нее красное платье с объемными рюшами. Верх платья подчеркивал хрупкие плечи и ключицы знаменитости, а облегающее платье помогло продемонстрировать округлый живот.

Образ знаменитости довершила легкая укладка с локонами, насыщенный макияж и золотистые сережки. Джорджина Родригес позировала на фоне праздничной елки, а также во весь рост.



Джорджина Родригес снялась для глянца Cosmopolitan / Фото из инстаграма



Джорджина Родригес снялась для глянца Cosmopolitan / Фото из инстаграма

На страницах глянца красавица позирует в золотистом фактурном платье с оборками, в элегантном черном платье и розовом велюровом мини-платье. Все образы любимой Криштиану Роналду дополняют массивные аксессуары и ювелирные кольца.



Джорджина Родригес снялась для глянца Cosmopolitan / Фото из инстаграма



Джорджина Родригес снялась для глянца Cosmopolitan / Фото из инстаграма



Джорджина Родригес снялась для глянца Cosmopolitan / Фото из инстаграма



Джорджина Родригес снялась для глянца Cosmopolitan / Фото из инстаграма