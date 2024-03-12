Гости вечеринки Vanity Fair: как выглядели образы самых известных звезд на красной дорожке

Каждый год после церемонии Оскар звезд ждет вечеринка Vanity Fair, на которой они демонстрируют уже кардинально другие образы. На afterparty знаменитости выбирают расслабленные платья, которые довольно часто бывают откровенными.

Это уже традиционно журнал Vanity Fair собирает под одной крышей всех голливудских звезд после официальной части важнейшего мероприятия в мире кино, пишет Fashion 24.

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Вечеринка отличается тем, что на ней появляются звезды, которых не было на Оскаре. В основном это модели и светские леди. Как всегда, знаменитости соревновались за лучший образ, ведь готовились к своим выходам еще задолго до самого события.

На самую масштабную вечеринку после Оскара приехали все известные звезды: Дженнифер Лоуренс, Кендалл Дженнер, Эмили Ратаковски, Марго Робби, Кайли Дженнер, Пэрис Хилтон и многие другие.

Пэрис Хилтон в Sabina Bilenko



Лучшие образы с красной дорожки Vaity Fair / Фото Getty Images

Марго Робби в Mugler



Лучшие образы с красной дорожки Vaity Fair / Фото Getty Images

Дженнифер Лоуренс в Givenchy



Лучшие образы с красной дорожки Vaity Fair / Фото Getty Images

Кендалл Дженнер в Maison Margiela



Лучшие образы с красной дорожки Vaity Fair / Фото Getty Images

Кайли Дженнер в Ludovic de Saint Sernin



Лучшие образы с красной дорожки Vaity Fair / Фото Getty Images

Кэтрин О'Хара в ROBERT WUN



Лучшие образы с красной дорожки Vaity Fair / Фото Getty Images

Эмили Ратаковски в Jacquemus



Лучшие образы с красной дорожки Vaity Fair / Фото Getty Images

Крис Дженнер в Oscar de la Renta



Лучшие образы с красной дорожки Vaity Fair / Фото Getty Images

Рози Хантингтон Уайтли в Valentino



Лучшие образы с красной дорожки Vaity Fair / Фото Getty Images