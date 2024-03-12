Гости вечеринки Vanity Fair: как выглядели образы самых известных звезд на красной дорожке
Каждый год после церемонии Оскар звезд ждет вечеринка Vanity Fair, на которой они демонстрируют уже кардинально другие образы. На afterparty знаменитости выбирают расслабленные платья, которые довольно часто бывают откровенными.
Это уже традиционно журнал Vanity Fair собирает под одной крышей всех голливудских звезд после официальной части важнейшего мероприятия в мире кино, пишет Fashion 24.
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Вечеринка отличается тем, что на ней появляются звезды, которых не было на Оскаре. В основном это модели и светские леди. Как всегда, знаменитости соревновались за лучший образ, ведь готовились к своим выходам еще задолго до самого события.
На самую масштабную вечеринку после Оскара приехали все известные звезды: Дженнифер Лоуренс, Кендалл Дженнер, Эмили Ратаковски, Марго Робби, Кайли Дженнер, Пэрис Хилтон и многие другие.
Пэрис Хилтон в Sabina Bilenko
Лучшие образы с красной дорожки Vaity Fair / Фото Getty Images
Марго Робби в Mugler
Лучшие образы с красной дорожки Vaity Fair / Фото Getty Images
Дженнифер Лоуренс в Givenchy
Лучшие образы с красной дорожки Vaity Fair / Фото Getty Images
Кендалл Дженнер в Maison Margiela
Лучшие образы с красной дорожки Vaity Fair / Фото Getty Images
Кайли Дженнер в Ludovic de Saint Sernin
Лучшие образы с красной дорожки Vaity Fair / Фото Getty Images
Кэтрин О'Хара в ROBERT WUN
Лучшие образы с красной дорожки Vaity Fair / Фото Getty Images
Эмили Ратаковски в Jacquemus
Лучшие образы с красной дорожки Vaity Fair / Фото Getty Images
Крис Дженнер в Oscar de la Renta
Лучшие образы с красной дорожки Vaity Fair / Фото Getty Images
Рози Хантингтон Уайтли в Valentino
Лучшие образы с красной дорожки Vaity Fair / Фото Getty Images