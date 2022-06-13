Красивые украинки: Леся Никитюк показала свою маму и нежный образ в голубовато-желтом цвете
Источник:инстаграмм Леси Никитюк
Украинская телеведущая Леся Никитюк продемонстрировала поклонникам новый образ. Знаменитость позировала перед камерой в желтом платье и в голубой резинке для волос.
Звезда телевидения Леся Никитюк с первых дней войны покинула Киев и переехала в родной Хмельницкий к семье. Как и большинство украинских знаменитостей, знаменитость занимается волонтерством и помогает людям, пострадавшим от военных действий.
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Все военное время Леся Никитюк проводит на волонтерском штабе и помогает переселенцам. Так звезда переквалифицировалась в волонтеры. К ней в приют прибывают разные украинцы – дети, дети с инвалидностью, бабушки и дедушки.
Упорная модница перестала демонстрировать стильные образы, полностью погрузившись в волонтерство. Впрочем, на Троицу блондинка сделала исключение и показала своим поклонникам праздничные фотографии. Также на кадрах появилась знаменитая "мама Кэт", которую так ласково называет телеведущая.
Образ Леси Никитюк
34-летняя знаменитость на День Святой Троицы надела желтое платье на тонких бретельках, дополненное голубым аксессуаром – резинкой для волос. Таким образом у звезды получился нежный патриотический образ, который она дополнила колье из белой жемчужины. На фото девушка позировала с желтой розой в руках.
Нежный образ Леси Никитюк / Фото из инстаграммы
В серии фотографий знаменитость показала также свою маму Екатерину, которая надела на праздник белоснежную вышиванку с красными маками и ромашками.
Праздничный образ мамы Леси Никитюк / Фото из инстаграммы
Как сеть отреагировала на фотографии:
- "Люблю!";
- "Такие хорошие украинки";
- "Какая ты классная, патриотическая и веселая. Просто самая лучшая";
- "Красота. Пусть Господь вас оберегает";
- "Леся Ивановна, какая хорошая вышиванка у Вашей мамы";
- "Какие красивые девочки";
- "Красавицы".