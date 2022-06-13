Красивые украинки: Леся Никитюк показала свою маму и нежный образ в голубовато-желтом цвете

Украинская телеведущая Леся Никитюк продемонстрировала поклонникам новый образ. Знаменитость позировала перед камерой в желтом платье и в голубой резинке для волос.

Звезда телевидения Леся Никитюк с первых дней войны покинула Киев и переехала в родной Хмельницкий к семье. Как и большинство украинских знаменитостей, знаменитость занимается волонтерством и помогает людям, пострадавшим от военных действий.

Читайте также Тина Кароль представила патриотические носки: что на них изображено

Все военное время Леся Никитюк проводит на волонтерском штабе и помогает переселенцам. Так звезда переквалифицировалась в волонтеры. К ней в приют прибывают разные украинцы – дети, дети с инвалидностью, бабушки и дедушки.

Упорная модница перестала демонстрировать стильные образы, полностью погрузившись в волонтерство. Впрочем, на Троицу блондинка сделала исключение и показала своим поклонникам праздничные фотографии. Также на кадрах появилась знаменитая "мама Кэт", которую так ласково называет телеведущая.

Образ Леси Никитюк

34-летняя знаменитость на День Святой Троицы надела желтое платье на тонких бретельках, дополненное голубым аксессуаром – резинкой для волос. Таким образом у звезды получился нежный патриотический образ, который она дополнила колье из белой жемчужины. На фото девушка позировала с желтой розой в руках.



Нежный образ Леси Никитюк / Фото из инстаграммы

В серии фотографий знаменитость показала также свою маму Екатерину, которая надела на праздник белоснежную вышиванку с красными маками и ромашками.



Праздничный образ мамы Леси Никитюк / Фото из инстаграммы

Как сеть отреагировала на фотографии:

"Люблю!";

"Такие хорошие украинки";

"Какая ты классная, патриотическая и веселая. Просто самая лучшая";

"Красота. Пусть Господь вас оберегает";

"Леся Ивановна, какая хорошая вышиванка у Вашей мамы";

"Какие красивые девочки";

"Красавицы".

, недавно Леся Никитюк выпустила хит, от которого на России "подгорает". Знаменитость, которая переквалифицировалась из телеведущей в волонтера, не забывает поднимать настроение своей многомиллионной публике. Звезда порадовала фанатов Степана Гиги песней "Этот сон" в новом исполнении. Телеведущая, где на Красной площади – полигон, на Курилах – японцы, в Мавзолее – Степан Бандера, а на федеральных каналах – Арестович.