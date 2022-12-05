Кожа с ног до головы – тренд сезона: обзор самых модных выходов знаменитостей

Надеть кожу с ног до головы – тренд этого сезона. Знаменитости примеряют на себе максиюбки, костюмы в байкерском стиле и платье. Как стильно носить кожу зимой – смотрите дальше.

Часто кожаные вещи боятся одевать зимой, ведь они не достаточно комфортны в ношении, впрочем иногда стоит разнообразить свои образы именно такими вещами.

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Актриса Кэти Голмс примерила на себе роскошный кожаный костюм от бренда Khaite, состоящего из рубашки и брюк. Свой образ она довершила черной сумкой в тон из кожи.



Стильные образы звезд в кожаных аутфитах / Фото с Vogue

Звезда сериала "Дом дракона" Эмма Д'Арси, сыгравшая главную героиню Рейниру Таргариен, одела кожаный костюм от бренда Alexander McQueen. Она примеряла бунтарскую байкерскую куртку и широкие штаны на церемонии вручения наград GQ "Человек года". Ее образ дополняли черные сапоги казаки и кожаная сумка.



Стильные образы звезд в кожаных аутфитах / Фото с Vogue

Рианна обожает кожаные вещи, так что недавно также отметилась выходом в эффектном платье. На празднование шоу Savage X Fenty Volume 4 барбадосская певица примерила ультраминипильную юбку с тиснением под крокодила и байкерскую куртку в тон из коллекции Alaïa весна-лето 2023.



Стильные образы звезд в кожаных аутфитах / Фото с Vogue

Черная кожа всегда была и будет оставаться самой популярной, однако звезды не обходят и другие цвета. Так, модель Джиджи Хадид сделала ставку на скульптурный коричневый жактурный жакет с гиперболизированными плечами и брюки, а певица Дуа Липа выбрала жесткую кожу от Givenchy, украшенную красно-белыми гоночными мотивами.



Стильные образы звезд в кожаных аутфитах / Фото с Vogue



Стильные образы звезд в кожаных аутфитах / Фото с Vogue

Инфлюэнсерки одевают черную базовую водолазку с кожаными брюками, совмещая ее с курткой и сапогами из кожи. Также эффектно смотрится черный total look, основу которого составляет верхняя одежда, выполненная из кожи.