Кожаный бомбер – тренд весны: топовые образы от инфлюэнсеров

Звезды стритстайла не могут нас утомить от выходов в кожаном бомбере, потому что выглядит это просто чрезвычайно. Весна уже полноценно входит в свои права, но до конца апреля иногда еще будет прохладно, так что у вас есть все шансы выгулять эту стильную верхнюю одежду.

Бомбер – это достойная альтернатива кожаному тренчу, пишет 24 канал. Бомберы быстро ворвались в модное пространство и останутся с нами надолго. Как показывают выходы трендсеттеров, эта вещь полюбилась им настолько сильно как базовая верхняя одежда на весну – пальто, тренч или кожаница.

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Самыми популярными бомберами этой весной стали кожаные модели. Еще зимой модель Кендалл Дженнер на отдыхе показала эффектный бомбер вместе с пуховой панамой, впоследствии эту вещь начала носить Гейли Бибер, Белла Хадид, Эльза Госк и другие модницы.

Знаменитости преимущественно носят бомберы смешанными джинсами, брюками карго и лосинами. Таким стильным бомбером вы точно произведете хорошее впечатление на окружающих.

Куртка-бомбер, являвшаяся частью униформы военных летчиков, пережила свое возрождение. Среди представленных вариантов, каждая сможет подобрать то, что ей больше всего импонирует. Тем более, стилизация этой верхней одежды достаточно проста и не требует особых умений.



Стильные образы с бомберами / Фото из Pinterest



Стильные образы с бомберами / Фото из Pinterest



Стильные образы с бомберами / Фото из Pinterest



Стильные образы с бомберами / Фото из Pinterest



Стильные образы с бомберами / Фото из Pinterest



Стильные образы с бомберами / Фото из Pinterest



Стильные образы с бомберами / Фото из Pinterest