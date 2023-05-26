Кожаные топы стали неожиданным трендом весны-лета 2023: их носят Рианна и Гейли Бибер

Новое время года уже на носу, поэтому магазины переполнены хлопковыми и льняными вещами. Некоторые звезды выбирают другой наряд и появляются в кожаных топах.

Мировые звезды вводят новый тренд и удивляют выбором наряда. В последнее время все больше селебрити выбирает кожаные наряды, особенно топы, вместо легких тканей.

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Кожаные топы как тренд у звезд

Рианна – одна из тех, для которой весенний стиль не в прозрачных платьях и шлепанцах. На первый день рождения сына артистка надела черный кожаный корсет без бретелей из денима с покрытием, который соединила с джинсовой юбкой с логотипом Louis Vuitton. Солнечные очки, аксессуары и прическа дополнили образ.



Звезды выбирают кожаные топы / Фото из инстаграма Asap Rocky

Итальянский модный дом Bottega Veneta создает особую тонкую кожу, которую использовал на показах весны-лета 2023 года. Дизайнеры пытались по максимуму облегчить ткань для комфортного ношения. Кендалл Дженнер была одной из первых, кто примерил кожаное платье шоколадного из этой коллекции. Весна и особенно лето – не слишком удачный период для такого вида одежды, но производители Blazy уверяют, что удобно одевать весь год.

Звезды выбирают кожаные топы / Фото из инстаграма Кендалл Дженнер

Ну и Гейли Бибер – на днях она выгуляла в Лондоне стильный стрит-стайл образ, в котором соединила черные прямые брюки с кожаным топом.



Звезды выбирают кожаные топы / Фото из инстаграма Гейли Бибер

В весенне-летний сезон популярности не теряют и кожаные брюки. Fashion-инфлюэнсеры сочетают их с разным верхом и обувью. Как стилизовать и с чем одевать брюки из кожи – смотрите здесь.