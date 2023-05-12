С чем носить кожаные брюки: модные и стильные примеры

Кожаные брюки не теряют своей популярности даже в весенне-летний сезон. Их обожают fashion-инфлюэнсеры и сочетают с разнообразным верхом и обувью. С чем носить кожаные штаны – читайте дальше.

Кожаные брюки черного цвета – самая популярная модель, которую используют в своих образах модницы, пишет 24 Канал. Это универсальная модель брюк, особенно в черном цвете и работает в разных сезонах и дресс-кодах.

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В осенне-зимний сезон мы носим кожаные брюки со свитерами и сапогами, дополняя образы пальто, а вот в весенне-летний сезон брюки можно завершать футболками, майками и блузами и подбирать к ним босоножки, мюли или сандалии.

Сейчас на модной арене находятся штаны широкого кроя, менее популярны брюки skinny. Все инфлюэнсерки выбирают штаны из экокожи, поскольку они пользуются широкой популярностью. Вы найдете для себя на просторах интернет магазинов большое количество брюк разных фасонов, кроя и цветов.

Брюки из экокожи очень легко сочетаются с разнообразными майками, футболками, рубашками и жакетами. Также к ним подходит любая обувь – от вьетнамок на каблуке и босоножек до кроссовок и кедов. Обратите внимание на несколько комбинаций, которые позволят смотреться вам в кожаных брюках стильно и интересно.

С корсетом

Сочетайте широкие кожаные брюки с корсетом одного тона. Таким образом, вы создадите определенный комбинезон, который позволит вам получить интересный аутфит. Не забудьте дополнить look обувью на каблуке.



Стильные образы с кожаными штанами / Фото из Pinterest

С рубашкой

Совместить брюки с рубашкой – очень простой способ создать эффектный look при минимальных усилиях. Шелковую рубашку можете заправлять, а вот белую рубашку оверсайз лучше расстегнуть и надеть майку или топ.



Стильные образы с кожаными штанами / Фото из Pinterest

С жакетом

Сочетание кожаных штанов идеально подойдет для офисных будней и прогулки с друзьями в вечернее время. Выбирайте жакеты классического цвета, одевая под низ нейтральные тона майки или футболки.



Стильные образы с кожаными штанами / Фото из Pinterest



Стильные образы с кожаными штанами / Фото из Pinterest

С босоножками

Очень эффектно смотрится сочетание брюк с босоножками. Чтобы образ выглядел элегантно, выбирайте босоножки черного цвета, если же захотите прибавить к аутфиту немного акцента – делайте ставку на яркую обувь.



Стильные образы с кожаными штанами / Фото из Pinterest



Стильные образы с кожаными штанами / Фото из Pinterest



Стильные образы с кожаными штанами / Фото из Pinterest