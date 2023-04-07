Кожаная куртка и мешковатые джинсы – идеальная формула весеннего образа: модные выходы Гейли Бибер

Стильная модница и известная манекенщица Гейли Бибер поражает своих поклонников интересными и трендовыми образами. Ее самой популярной стилизацией весны является сочетание кожаной куртки с мешковатыми джинсами.

Звезда стритстайла на своем примере показывает, как интересно комбинировать простые вещи. Топ-модели одержимы такой униформой уже много лет. В синих джинсах и кожаной куртке ходили известные манекенщицы в 90-х годах, а теперь любовь к таким вещам показывает Гейли Бибер.

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Чаще уличные фотографы замечали ее именно в джинсах и кожаной куртке или бомбере. Что касается верхней одежды, то Гейли всегда выбирает свободный крой, а джинсы – прямые и свободные не только в штанине, но и в талии.

Гейли Бибер является страстной поклонницей кожаных курток и в основном выбирает винтаж. Также она обожает культовые модели джинсов. Недавно она надела винтажные джинсы Levi's 501s, которые идеально соединились с бомбером и полосатым поло.



Стильные образы Гейли Бибер / Фото с Vogue

В ее гардеробе есть куртка Worn Vintage, стокгольмского бренда подержанной одежды, специализирующейся на кожаных куртках и пальто.

Разнообразие своим образам Гейли добавляет благодаря аксессуарам. Модель примеряет классический черный кожаный ремень Miu Miu и солнцезащитные очки YSL 557. Другими ее аксессуарами были сумка Jodie от Bottega Veneta, лоферы Eytys и кроссовки на массивной подошве с пряжкой Proenza Schouler.



Стильные образы Гейли Бибер / Фото с Vogue



Стильные образы Гейли Бибер / Фото с Vogue



Стильные образы Гейли Бибер / Фото с Vogue



Стильные образы Гейли Бибер / Фото с Vogue



Стильные образы Гейли Бибер / Фото с Vogue