Ковбойские сапоги – главный обувной тренд осени: подборка модных изделий

Остроносые ковбойские сапоги – один из главных обувных трендов осени. Эти сапоги уже почти стали частью базового гардероба всех мировых модниц. На какую ковбойскую обувь обратить особое внимание – смотрите в подборке.

Ковбойские сапоги очень универсальны, поскольку их можно носить летом под льняные и цветочные платья, а также осенью, заправляя в джинсы, пишет 24 канал.

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Часто знаменитости популяризируют ковбойские сапоги на фестивале Coachella, сочетая их с топами и джинсовыми шортами.

Такие сапоги идеально подходят для ежедневных прогулок. Они прекрасно сочетаются с кожанками оверсайз, тренчами и пальто. Также ковбойки идеально подходят к брючным костюмам, денимовым аутфитам и даже нежным шелковым платьям.

Мировые инфлюэнсеры и модели чаще всего совмещают ковбойские сапоги с водолазкой, жакетом и джинсами. К такому приему недавно прибегла Эмили Ратажковски. Смотрится такой look довольно эффектно.



Трендовые сапоги осени / Фото из Pinterest

Осенью дополняйте ковбойками свои трикотажные платья, вельветовые брюки, шорты и юбки. Ковбойские сапоги в своем ассортименте имеют больше цветов и интересных фактур. Поэтому можете выбирать изделия в классическом черном или коричневом цвете, или делать ставку на эффектный белый, молочный.



Трендовые сапоги осени / Фото из Pinterest



Трендовые сапоги осени / Фото из Pinterest



Трендовые сапоги осени / Фото из Pinterest



Трендовые сапоги осени / Фото из Pinterest

Украинский образовательный проект в сфере моды MODEISME опубликовал в своем инстаграмме обувную подборку ковбойских сапог, на которую следует обратить внимание.



Трендовые сапоги осени / Фото с Instagram



Трендовые сапоги осени / Фото с Instagram



Трендовые сапоги осени / Фото с Instagram