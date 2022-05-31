Косы – старинная прическа украинок: как украинские звезды вписывают их в свои образы

Звезды украинского шоу-бизнеса удачно вписывают косы в свои образы, интерпретируя на современный лад.

Каждый из нас хотя бы один раз в жизни слышал выражение "Коса по пояс". Издавна такая прическа была признаком красоты девушки, поскольку длинные волосы обладали своей особенностью.

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В древности люди считали, что чем длиннее волосы, тем сильнее поток энергии они аккумулируют, усиливают энергетику человека и увеличивают его силу. Славяне стригли волосы редко. Они верили, что вместе с отстриженными волосами можно потерять здоровье и мудрость.

Ранее в Украине женщины считали непристойным ходить с распущенными волосами, оценивая такие действия проявлением неряшливости и разврата. Верили, что волосы впитывают в себя негатив из всего окружающего, поэтому издавна люди заплетали их в косы.

Струящуюся вдоль спины косу считали антенной, через которую вливается божественная сила. Когда девушка выходила замуж и рожала ребенка, вместо одной косы, заплетала две, чтобы черпать силы не только для себя, но и для ребенка.

В современной жизни косы не наделяют сакральными значениями, впрочем, до сих пор очень любят и часто используют в повседневных заплетениях. Звезды украинского шоу-бизнеса не раз демонстрировали роскошные косы в своих образах.

Юлия Санина

Эпатажная фронтвуменко группы The Hardkiss Юлия Санина обожает косы и часто появляется у них на телеэфирах. Звезда предстает на своих концертах в разных париках, поэтому охотно примеряет на себе косы в разных цветах.

Джамала

Певица Джамала, которая с первых дней войны активно помогает Украине и собирает сногсшибательные суммы на концертах, также обожает украинские косы. Через косу Джа раскрывает код не только нашей, но и крымскотатарской культуры.

Алина Паш

Певица Алина Паш часто заплетает свои волосы в косы. Творчество исполнительницы наполнено этно-мотивами, поэтому девушка сочетает разнообразные заплетания с костюмами в украинском стиле и даже головными уборами.

Alyona Alyona

Косы в творчестве рэп-исполнительницы Alyona Alyona – часть ее образа. Певица часто делает две классические косички, которыми довершает спортивный образ.