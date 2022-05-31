Кожен з нас хоча б один раз у житті чув вислів "Коса до пояса". Здавна така зачіска була ознакою краси дівчини, оскільки довге волосся мало свою особливість.

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В давнину люди вважали, що чим довше волосся, тим сильніший потік енергії воно акумулює, підсилює енергетику людини та збільшує її силу. Слов’яни стригли волосся рідко. Вони вірили, що разом із відстриженим волоссям можна втратити здоров’я і мудрість.

Раніше в Україні жінки вважали за непристойним ходити з розпущеним волоссям, оцінюючи такі дії проявом неохайності та розпусти. Вірили, що волосся вбирає в себе негатив зі всього оточуючого, тому здавна люди заплітали його в коси.

Струмуючу вздовж спини косу вважали антеною, через яку вливається божественна сила. Коли дівчина виходила заміж і народжувала дитину, то замість однієї коси, заплітала дві, щоб черпати сили не тільки для себе, а й для дитини.

У сучасному житті коси не наділяють сакральними значеннями, втім досі дуже люблять та часто використовують у повсякденних заплітаннях. Зірки українського шоу-бізнесу неодноразово демонстрували розкішні коси у своїх образах.

Юлія Саніна

Епатажна фронтвуменка гурту The Hardkiss Юлія Саніна обожнює коси та часто з’являється в них на телеефірах. Зірка постає на своїх концертах у різних перуках, тому залюбки приміряє на собі коси в різних кольорах.

Джамала

Співачка Джамала, яка з перших днів війни активно допомагає Україні та збирає карколомні суми на концертах, також обожнює українські коси. Через косу Джа розкриває код не лише нашої, але й кримськотатарської культури.

Аліна Паш

Співачка Аліна Паш часто заплітає своє волосся у коси. Творчість виконавиці наповнена етно-мотивами, тож дівчина поєднує різноманітні заплітання з відповідними костюмами в українському стилі та навіть головними уборами.

Alyona Alyona

Коси у творчості реп-виконавиці Alyona Alyona – частина її образу. Співачка часто робить класичні дві косички, якими довершує спортивний образ.