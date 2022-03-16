В костюме и берете: Наоми Кэмпбелл вместе с королевской семьей посетила службу в Вестминстере
Источник:Vogue
Модель Наоми Кэмпбелл, являющаяся глобальным послом Королевского фонда Содружества, посетила Вестминстерское аббатство. Она примерила необычный для себя образ, впрочем, чрезвычайно стильный и изысканный.
В честь Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве в Лондоне Наоми Кэмпбелл надела оригинальный костюм-тройку, в котором она выглядела просто непревзойденно.
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51-летняя модель примерила стильный и изысканный образ от одного из самых любимых брендов Alaia.
Образ Наоми Кэмпбелл
Изысканный ансамбль в котором Наоми Кэмпбелл отправилась на службу, состоял из серого жилета в клетку принца Уэльского на запах и классического жакета, который модель решила накинуть на плечи.
На низ знаменитость надела юбку меди с рыбьим хвостом и серый берет, изготовленный из идентичной костюмной ткани.
Свой строгий образ супермодель дополнила алыми кожаными перчатками и черными туфлями с острым носком от бренда Coeur.
Звезда подиумов надела черные колготки и завершила look ювелирным ожерельем на шее и черными очками. Волосы "черная пантера" распустили, а на лице сделали насыщенный макияж с акцентом на розовых губах.
Эффектный образ Наоми Кэмпбелл / Фото с Vogue
Эффектный образ Наоми Кэмпбелл / Фото с Vogue