В костюме и берете: Наоми Кэмпбелл вместе с королевской семьей посетила службу в Вестминстере

Модель Наоми Кэмпбелл, являющаяся глобальным послом Королевского фонда Содружества, посетила Вестминстерское аббатство. Она примерила необычный для себя образ, впрочем, чрезвычайно стильный и изысканный.

В честь Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве в Лондоне Наоми Кэмпбелл надела оригинальный костюм-тройку, в котором она выглядела просто непревзойденно.

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51-летняя модель примерила стильный и изысканный образ от одного из самых любимых брендов Alaia.

Образ Наоми Кэмпбелл

Изысканный ансамбль в котором Наоми Кэмпбелл отправилась на службу, состоял из серого жилета в клетку принца Уэльского на запах и классического жакета, который модель решила накинуть на плечи.

На низ знаменитость надела юбку меди с рыбьим хвостом и серый берет, изготовленный из идентичной костюмной ткани.

Свой строгий образ супермодель дополнила алыми кожаными перчатками и черными туфлями с острым носком от бренда Coeur.

Звезда подиумов надела черные колготки и завершила look ювелирным ожерельем на шее и черными очками. Волосы "черная пантера" распустили, а на лице сделали насыщенный макияж с акцентом на розовых губах.



Эффектный образ Наоми Кэмпбелл / Фото с Vogue



Эффектный образ Наоми Кэмпбелл / Фото с Vogue