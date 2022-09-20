Кошачьего мэра Львова одели в вышиванку от Андре Тана: фантастические фото

На днях Академия Стиля и Дизайна Андре Тан посетила в гости Львовского горсовета, чтобы передать подарок Левчику – кошачьему мэру Львова. Он примерил роскошную вышиванку.

Первое знакомство кота Левчика и Академии Андре Тан состоялось через инстаграмм в День Независимости Украины.

Читайте также Андре Тан назвал хиты осени 2022 года: что сейчас актуально носить

Академия в своем инстаграмме опубликовала сторис, в котором показала, как самые известные животные Украины подготовились к празднику. Впоследствии Левчик рассказал о том, что он немного поправился и больше не влезает в свою вышиванку, поэтому Академия Стиля и Дизайна Андре Тан решила подарить Левчику эксклюзивную вышиванку от бренда Andre Tan.



Левчик не имел вышиванки на День Независимости / Фото с инстаграм-сторис

Было очень приятно познакомиться с Котомер Львова. Он обрадовался такому стильному патриотическому подарку и вкусностям. Левчик, как настоящая медийная персона, сразу примерил вышиванку и охотно позировал нам,

– комментируют представители Академии.



Кошачий мэр Левчик в вышиванке от Андре Тана / Фото с Instagram



Кошачий мэр Левчик в вышиванке от Андре Тана / Фото с Instagram

Кот Левчик стал жить во Львовском горсовете в начале сентября 2020 года. Он залез на дерево возле мэра балкона и не смог слезть. Сначала работники мэрии искали хозяев животных, но оказалось, что он жил на улице.

Кроме этого, Левчик был ранен другим котом, поэтому его вылечили и "поселили" в горсовете. Вместе с Андреем Ивановичем Садовым он поздравляет львовян с праздниками, встречает международные делегации и гостей города. А также иногда, в прямом смысле, занимает кресло мэра. А еще Левчик вместе с представителями мэрии охотно поддерживает благотворительные проекты, прежде всего украинские.