Перше знайомство кота Левчика та Академії Андре Тан відбулося через інстаграм у День Незалежності України.

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Академія у своєму інстаграмі опублікувала сторіс, в якому показала, як найвідоміші тваринки України підготувалися до свята. Згодом Левчик розказав про те, що він трошки погладшав і більше не влазить у свою вишиванку, тож Академія Стилю та Дизайну Андре Тан вирішила подарувати Левчику ексклюзивну вишиванку від бренду Andre Tan.



Левчик не мав вишиванки на День Незалежності / Фото з інстаграм-сторіс

Було дуже приємно познайомитись з Котомером Львова. Він зрадів такому стильному патріотичному подарунку та смаколикам. Левчик, як справжня медійна персона, одразу приміряв вишиванку та залюбки позував нам,

– коментують представники Академії.



Котячий мер Левчик у вишиванці від Андре Тана / Фото з Instagram



Котячий мер Левчик у вишиванці від Андре Тана / Фото з Instagram

Кіт Левчик почав жити у Львівській міськраді на початку вересня 2020 року. Він заліз на дерево біля балкона мера та не зміг злізти. Спочатку працівники мерії шукали господарів тварини, але виявилося, що він мешкав на вулиці.

Крім цього, Левчик був поранений іншим котом, тож його вилікували й "поселили" у міськраді. Разом з Андрієм Івановичем Садовим він вітає львів’ян зі святами, зустрічає міжнародні делегації та гостей міста. А також час від часу, в прямому сенсі, займає крісло мера. А ще Левчик разом з представниками мерії залюбки підтримує благодійні проєкти, насамперед українські.