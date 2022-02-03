В короткой дубленке и брюках: звезда "Элиты" Данна Паола снялась для глянца Harper's Bazaar

Одна из главных героинь сериала "Элита" Данна Паола снялась для обложки мексиканского глянца Harper's Bazaar. Знаменитость украсила собой февральский номер.

26-летняя мексиканская актриса Данна Паола, сыгравшая Лукрецию в молодежном сериале "Элита", активно развивает свою музыкальную карьеру.

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Популярность молодой актрисы и певицы постоянно растет. Данна регулярно радует многомиллионную аудиторию новыми кадрами, на которых позирует в стильных образах.

Своей миловидной внешностью девушка привлекает к себе внимание многих модных глянцев. Она часто снимается в различных фотосессиях и позирует для обложек глянцев.

Редакторы мексиканского издания Harper's Bazaar пригласили Данну Паолу стать главной героиней февральского номера. Красавица появилась на обложке в двух образах. На одном из них актриса позирует в комбинированной бежево-коричневой дубленке, которую стилисты дополнили белоснежными штанами палаццо.

Для второй обложки Данна примерила трикотажный топ с горловиной и юбку плиссе. Сверху она накинула кремовый пиджак. Ее look дополняли многочисленные украшения и яркий макияж с акцентом на красных губах.

Знаменитость, которая недавно сменила прическу и предстала перед фанатами с челкой и каштановыми волосами, предстала перед фотографом в сиреневом мини-платье с длинным рукавом с желтыми вставками.

Красавица также примерила белоснежную костюмную жалетку с поясом от Fendi, довершив образ украшениями от Pandora.

Роскошная фотосессия Данны Паолы / Фото из инстаграма актрисы

Роскошная фотосессия Данны Паолы / Фото из инстаграма актрисы

Роскошная фотосессия Данны Паолы / Фото из инстаграма актрисы

Роскошная фотосессия Данны Паолы / Фото из инстаграма актрисы

Роскошная фотосессия Данны Паолы / Фото из инстаграма актрисы

Роскошная фотосессия Данны Паолы / Фото из инстаграма актрисы