26-річна мексиканська актриса Данна Паола, яка зіграла Лукрецію в молодіжному серіалі "Еліта", активно розвиває свою музичну кар’єру.

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Популярність молодої акторки та співачки постійно зростає. Данна регулярно тішить багатомільйонну аудиторію новими кадрами, на яких позує в стильних образах.

Своєю миловидною зовнішністю дівчина привертає до себе увагу багатьох модних глянців. Вона часто знімається в різноманітних фотосесіях та позує для обкладинок глянців.

Редактори мексиканського видання Harper's Bazaar запросили Данну Паолу стати головною героїнею лютневого номера. Красуня з’явилася на обкладинці у двох образах. На одному з них акторка позує у комбінованій бежево-коричневій дублянці, яку стилісти доповнили білосніжними штанами палаццо.

Для другої обкладинки Данна приміряла трикотажний топ з горловиною та спідницю плісе. Зверху вона накинула кремовий піджак. Її look доповнювали численні прикраси та яскравий макіяж з акцентом на червоних губах.

Знаменитість, яка нещодавно змінила зачіску та постала перед фанатами з чубчиком та каштановим волоссям, постала перед фотографом у бузковій мінісукні на довгий рукав з жовтими вставками.

Красуня також приміряла білосніжну костюмну жалетку з поясом від Fendi, довершивши образ прикрасами від Pandora.



Розкішна фотосесія Данни Паоли / Фото з інстаграму акторки



Розкішна фотосесія Данни Паоли / Фото з інстаграму акторки



Розкішна фотосесія Данни Паоли / Фото з інстаграму акторки



Розкішна фотосесія Данни Паоли / Фото з інстаграму акторки



Розкішна фотосесія Данни Паоли / Фото з інстаграму акторки



Розкішна фотосесія Данни Паоли / Фото з інстаграму акторки