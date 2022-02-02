Фотографом зйомки став Стеф Мітчелл. Стати головною героїнею нової кампанії запросили Кім Кардашян. Зірка популярного серіалу пів року приміряла на собі найкращі творіння Демни – креативного директора бренду Balenciaga. Не так давно дизайнер відмовився від прізвища Гвасалія.

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Кім і Демна – досить хороші друзі, тож зірка запросила стилістів та фотографів до себе додому в Калабасас. У просторому особняку Кардашян позувала у різноманітих образах.

Світська левиця приміряла обстислий чорний комбінезон з тканинними чоботами на підборах. Її образ доповнювала довга коса та лаймова сумка Le Cagole, яку вже сподобали чимало світових знаменитостей. За думкою експертів, аксесуар має всі шанси стати it-bag сезону.



Ефектна фотосесія Кім Кардашян / Фото з інстаграму Balenciaga

Кім також позувала у чорному приталеному пальто, обтислих чоботах ботфортах та зі знаковою білою сумкою Hourglass. Красуня приміряла на собі леопардову шубу, шкіряні чоботи з гострим носком та нову сумку, яку вже носить Дуа Ліпа в чорному кольорі.



Ефектна фотосесія Кім Кардашян / Фото з інстаграму Balenciaga



Ефектна фотосесія Кім Кардашян / Фото з інстаграму Balenciaga

Окрім цього, в мережі з’явилися кадри з 68-річною французькою акторкою Ізабель Юппер, яка також знялася для нового кампейну. Знаменитість позувала в чорній обтислій сукні та зухвалому аутфіті, що складався зі спортивного світшота та чобіт ботфортів.



Ізабель Юппер знялася для рекламної кампанії Balenciaga / Фото з Vogue



Ізабель Юппер знялася для рекламної кампанії Balenciaga / Фото з Vogue