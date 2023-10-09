Тренд осени 2023 – короткие угги: их уже активно носят все модницы

С приближением зимнего сезона в моду входят угги. Осенью инфлюэнсеры носят короткие угги, а вот зимой уже выбирают варианты немного выше.

Угги довольно распространенная обувь, пишет 24 Канал. В холодное осеннее время модницы уже носят угги с белыми носками, юбками, лосинами и джинсами.

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Эти теплые и мягкие сапоги пользуются особой популяностью в холодное время года, ведь обеспечивают ногам комфорт и тепло. Вы могли заметить, как многие fashion-блоггеры уже начали применять коричневую замшевую обувь от Ugg в своих аутфитах.

В моде этого года остаются угги Classic Ultra Mini на высокой платформе и модель-слипоны Tasman орнаментной каймой.

Если в 2000-х годах было модно носить угги с скинными джинсами, то сейчас отдавайте предпочтение широким брюкам или модным джинсам карго.

Недавно в инстаграм-пространстве появилось немало фотографий с уггами, которые девушки одевали под короткие шорты и легкие наряды. Выглядят такие аутфиты интересно.

Впрочем, в октябре их все же стоит сочетать с кожанками, бомберами, дубленками, пуховиками и шапками бини. Также можете надеть пушистые наушники или повязку на голову. А также к такой обуви хорошо подходит бейсболка и даже длинное пальто.