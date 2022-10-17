Короткие угги – самая трендовая обувь осени 2022: лучшие образы инфлюэнсеров

Все мировые инфлюэнсеры и модницы буквально не снимают с себя головную обувь осени – короткие угги. У сети уже есть немало стильных образов, которыми вы можете вдохновиться, чтобы приобрести такую обувь на осень.

Короткие угги приобретали популярность еще прошлой осенью, впрочем активно ворвались в тренды только сейчас, пишет 24 канал.

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Впервые моду на короткие угги во время Недели моды в Нью-Йорке показала шведская модель Эльза Госк, впоследствии в такой обуви красовалась Белла Хадид, Гейли Бибер и многие другие знаменитости.



Безупречный образ Эльзы Госк / Getty Images

В инстаграмм-пространстве уже сейчас можно заметить тысячи аутфитов девушек с короткой обувью коричневого цвета от американской марки UGG. Девушки даже одевают такую зимнюю обувь только с жакетами, не дополняя никакой верхней одеждой.

Короткие угги идеально подходят к кожаным курткам оверсайз, дубленок и пальто. Также довольно стильные образы выглядят, если дополнить их головными уборами – кепкой, шапкой или пушистой панамой.

Удобная обувь также отлично сочетается с вязаными свитерами, худи, спортивными костюмами, широкими джинсами, обжатыми лосинами и длинными теплыми шарфами.