В невероятном платье с вышивкой: королева Рания очаровала новым образом

Ее Величество королева Рания получила Орден за службу и преданность развитию иорданского общества. В этот особенный момент она посала перед камерой в красивом платье с вышивкой.

Королева Иордании Рания приняла Орден Возрождения украшенный драгоценностями от своего мужа, короля Иордании Абдаллы II. Ее Величество Рания уже много лет служит иорданскому народу и продвигает страну по всему миру благодаря лидерским навыкам.

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На своей странице в инстаграме королева Рания написала открытое письмо мужу о получении Ордена Возрождения.

"Ваше Величество, для меня большая честь получить это признание, но нет большей чести, чем быть рядом с вами, и нет большей ответственности, чем ваше доверие. Я благословенна проводить свою жизнь с вами, быть матерью наших детей и вашим партнером на всю жизнь. Мне повезло иметь ваше доверие и поддержку", – написала королева Рания.

Образ королевы Рании

Во дворце Аль-Хусейния королева появилась в черном платье длины макси на длинный рукав, с геометрической красной вышивкой вдоль декольте. Узор украшал красный бант и небольшой разрез. Длинное платье идеально подчеркнуло стройную талию и красивую фигуру знаменитости.

Свой безупречный образ Рания довершила черной сумкой-клатчем от Bottega Veneta и красными замшевыми туфлями-лодочками.

Ее Величество уложила локоны в кудри, надела серебристые серьги и сделала эффектный макияж, который довершал ее красоту.

Отметим, что Орден Возрождения является вторым по значимости в Иордании. Его вручают иностранным членам королевской семьи. Самую высокую награду Иордании – Орден Аль-Хусейна бен Али королева Рания уже получила.