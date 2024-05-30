Королева Рания удивила образом в шортах-бермудах: стильные фото

Ее Величество Рания недавно посетила церемонию выпускников, куда ее пригласили для выступления на сцену. Королева любит изысканно одеваться, впрочем на этот раз удивила необычным образом в шортах.

Королева Рания тщательно подбирает для себя образы на важные мероприятия, светские события или встречи. Королевскую особу призвали к студентам на выпускной, поэтому она решила продемонстрировать молодежный образ.

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Образ королевы Рании

Рания появилась в черном образе. Под низ она надела базовую майку, а сверху примерила асимметричное удлиненное пальто с плиссированной вставкой от бренда A.L.C. На низ королева выбрала черные бермуды от бренда Dior с завязками. Ее Величество всегда надевает брюки, платья или юбки, поэтому появление в шортах стало необычным.

Образ завершили двухцветные туфли из розовой кожи и сетки от бренда Tom Ford. Рания оставила распущенные волосы волнистыми, а передние пряди защелкнула заколкой сзади. Что касается украшений, то королева сделала ставку на золотые серьги и серебристую цепочку на шее с кулоном.

Что известно о стиле королевы Рании

Рания является королевой Иордании, поэтому ее образы сочетают в себе арабские традиции и элементы европейского стиля. Ее любимыми дизайнерами являются только признанные мировые бренды, такие как Dior, Alexander McQueen и Elie Saab. Вместе с тем Рания примеряет наряды иорданских мастеров и удачно миксует вещи между собой.