Как носить классический костюм летом: красивый образ показывает королева Летиция

Королева Летиция осуществила новый светский выход в брючном костюме. Ее Величество любит выбирать для себя классические наряды, поэтому на этот раз в очередной раз продемонстрировала безупречный look.

Классический костюм никогда не выйдет из моды независимо от сезона. Эта вещь всегда актуальна и одинаково хорошо подходит осенью или летом. Костюм – это признак изысканности, впрочем подходит не только для праздничных или официальных выходов, но и для будничных прогулок.

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Образ королевы Летиции

Королева появилась в Галерее королевских коллекций в Мадриде. Ее Величество надела светло-голубой костюм от бренда Adolfo Domínguez. Наряд состоял из удлиненного жакета и базовых укороченных брюк. Под низ королева надела белоснежную майку на бретелях с кружевом.

Летиция любит надевать балетки или кроссовки, поэтому на этот раз подчеркнула образ белыми кедами. Волосы королева распустила и надела только минималистичные серьги и кольцо.

Ее Величество на собственном примере показывает, как всего лишь из двух элементов гардероба можно создать стильный образ. В таком аутфите можно изменить кроссовки на босоножки или туфли и тогда костюм уже приобретет изысканность.

Летом делайте ставку на нежные пастельные оттенки для дневных прогулок, в вечернее время выбирайте костюм черного или серого цвета. На праздничные события выбирайте белоснежный или молочный жакет с брюками. Для создания кэжуального аутфита можете добавлять бейсболку или шляпу.