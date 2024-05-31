Класичний костюм ніколи не вийде з моди незалежно від сезону. Ця річ завжди є актуальною та однаково гарно пасує восени чи влітку. Костюм – це ознака вишуканості, втім підходить не лише для святкових чи офіційних виходів, але й для буденних прогулянок.

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Образ королеви Летиції

Королева з’явилася у Галереї королівських колекцій у Мадриді. Її Величність одягнула світло-блакитний костюм від бренду Adolfo Domínguez. Вбрання складалося з подовженого жакета та базових вкорочених штанів. Під низ королева одягнула білосніжну майку на бретелях з мереживом.

Летиція любить одягати балетки чи кросівки, тож цього разу підкреслила образ білими кедами. Волосся королева розпустила та одягнула лише мінімалістичні сережки та перстень.

Її Величність на власному прикладі показує, як всього лише з двох елементів гардероба можна створити стильний образ. У такому аутфіті можна змінити кросівки на босоніжки чи туфлі і тоді костюм вже набуде вишуканості.

Влітку робіть ставку на ніжні пастельні відтінки для денних прогулянок, у вечірню пору обирайте костюм чорного чи сірого кольору. На святкові події обирайте білосніжний чи молочний жакет зі штанами. Для створення кежуального аутфіту можете додавати бейсболку чи капелюх.