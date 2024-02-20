Новый выход: королева Летиция показала образ, который можно легко повторить

Королева Испании Летиция уже успела продемонстрировать весенний образ. Она появилась в Саламанке в нежном платье и базовой верхней одежде.

Ее Величество приехала на ежегодный тур талантов, который организовывает фонд принцессы Жиронской, почетным председателем которого является ее супруг король Фелипе.

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Talent Tour продвигает будущее молодежи в Испании и создает платформу, которая объединяет, активизирует и даже улучшает их таланты. В 2024 году основными стали 5 сфер интересов: трудоустройство и предпринимательская деятельность, физическое здоровье, эмоциональное здоровье и социальное влияние.

Образ королевы Летиции

51-летняя знаменитость выбрала для себя изумрудное платье длины миди с укороченными рукавами от испанского бренда за 80 евро. Королева Летиция известна тем, что охотно надевает наряды из масс-маркета и миксует простые вещи с дизайнерскими вещами.



Стильный образ королевы Летиции / Фото Getty Images

Сверху испанка надела лаконичный светло-коричневый тренч от бренда CAROLINA HERRERA. Во время, когда все инфлюенсерки и известные люди щеголяют сумками от люксового бренда, королева Летиция без колебаний выходит в свет с сумкой оттенка тиффани от бренда Uterque, которая входит в компанию Inditex.

Самым дорогим в образе Летиции стали серьги из розового золота, бриллиантами и изумрудами. Ювелирные изделия от бренда Gold&Roses стоят 77 тысяч гривен. Нежный образ королева дополнила базовыми бежевыми туфлями-лодочками на каблуках.