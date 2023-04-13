Некоторое время коричневое считалось скучным, устаревшим и неизысканным цветом. Он принадлежит к палитре базовых цветов – белого, черного и серого, впрочем, не вызывал такого восхищения как нейтральные цвета, к которым мы больше всего привыкли.

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В 2023 году коричневый восстановил свой публичный имидж и стал основой не только коллекций модных брендов, но и гардеробов знаменитостей.

Одежда и аксессуары в шоколадных оттенках присутствуют почти во всех знаменитых брендах. Brandon Maxwell представил темно-коричневые меховые куртки, а LaQuan Smith – водолазки. Более светлые коричневые цвета использовали для платьев Dion Lee и комбинезонов Ulla Johnson.

Что интересно, яркий цвет никуда не исчез, впрочем такие «дофаминовые» цвета, которые приносят радость живущей своей жизнью, а для непринужденности и универсальности сделайте ставку на коричневый цвет.

По сравнению с другими яркими цветами, коричневый достаточно универсален, поскольку его можно смешивать во многих цветовых комбинациях. Коричневая гамма охватывает большую аудиторию оттенков и тонов.

Психологически коричневый внушает чувство покоя и комфорта благодаря своей приглушенности и не перегружает глаз. Можно сказать, что коричневый имеет потенциал стать новым черным.