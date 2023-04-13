Певний час коричневий вважався нудним, застарілим та невишуканим кольором. Він належить до палітри базових кольорів – білого, чорного та сірого, втім не викликав такого захоплення як нейтральні кольори, до яких ми найбільше звикли.

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У 2023 році коричневий відновив свій публічний імідж та став основою не лише в колекціях модних брендів, але й в гардеробах знаменитостей.

Одяг та аксесуари в шоколадних відтінках присутні майже у всіх знаменитих брендах. Brandon Maxwell представив темно-коричневі хутряні куртки, а LaQuan Smith — водолазки. Світліші коричневі кольори використали для суконь Dion Lee та комбінезонів Ulla Johnson.

Що цікаво, яскравий колір нікуди не зник, втім такі «дофамінові» кольори, які приносять радість живуть своїм життям, а для невимушеності та універсальності зробіть ставку на коричневий колір.

Порівняно з іншими яскравими кольорами, коричневий є досить універсальним, оскільки його можна змішувати в багатьох колірних комбінаціях. Коричнева гама охоплює велику аудиторію відтінків та тонів.

Психологічно коричневий вселяє відчуття спокою і комфорту завдяки своїй приглушеності та не перевантажує око. Можна сказати, що коричневий має потенціал стати новим чорним.