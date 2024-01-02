Скоро будут не менее популярными, чем джинсы: с чем носить коричневые вельветовые брюки
Источник:Леандра Медин
Прямые коричневые брюки набирают популярность, ведь они удобны и очень универсальны. Их легко соединить со многими вещами, а значит, подбор ежедневных образов с этим нарядом не займет много времени.
Fashion-блогерша Леандра Медин считает, что коричневые вельветовые брюки – это самая умная замена джинсам. Они крепкие, хорошо сидят и сочетаются почти со всем – даже с большинством зимних пальто. И на самом деле, говорит стилистка, к ним можно подобрать больше пар обуви, чем к дениму.
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Почему коричневый? Он более мягкий, чем черный. Это делает его более расслабленным и менее жестким для сочетания с другими цветами.Бути різною – це справжнє мистецтво, опанувати яке допоможе мережа мультибрендових магазинів одягу, взуття та аксесуарів Obnova. Тут представлений широкий вибір fashion-товарів: від актуальних аутфітів на щодень до спортивних та люксових брендів.
С чем носить коричневые вельветовые брюки
Самое простое сочетание – брюки, рубашка и стойкий каблук или лоферы.
Повседневный образ с коричневыми брюками / Фото Леандры Медин
Хотя коричневый вельвет имеет великолепный вид со многими цветами, блоггерша считает, что он особенно интересно сочетается с серым и белым или черным и белым.
Повседневный образ с коричневыми брюками / Фото Леандры Медин
Вот какой образ можно сложить для прогулки по городу в выходные.
Повседневный образ с коричневыми брюками / Фото Леандры Медин
Можете также соединить вельветовый низ с вязаными свитерами, худи и водолазками.
Повседневный образ с коричневыми брюками / Фото Леандры Медин
Повседневный образ с коричневыми брюками / Фото Леандры Медин