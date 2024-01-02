Скоро будут не менее популярными, чем джинсы: с чем носить коричневые вельветовые брюки

Прямые коричневые брюки набирают популярность, ведь они удобны и очень универсальны. Их легко соединить со многими вещами, а значит, подбор ежедневных образов с этим нарядом не займет много времени.

Fashion-блогерша Леандра Медин считает, что коричневые вельветовые брюки – это самая умная замена джинсам. Они крепкие, хорошо сидят и сочетаются почти со всем – даже с большинством зимних пальто. И на самом деле, говорит стилистка, к ним можно подобрать больше пар обуви, чем к дениму.

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Почему коричневый? Он более мягкий, чем черный. Это делает его более расслабленным и менее жестким для сочетания с другими цветами.

С чем носить коричневые вельветовые брюки

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Самое простое сочетание – брюки, рубашка и стойкий каблук или лоферы.



Повседневный образ с коричневыми брюками / Фото Леандры Медин

Хотя коричневый вельвет имеет великолепный вид со многими цветами, блоггерша считает, что он особенно интересно сочетается с серым и белым или черным и белым.



Повседневный образ с коричневыми брюками / Фото Леандры Медин

Вот какой образ можно сложить для прогулки по городу в выходные.



Повседневный образ с коричневыми брюками / Фото Леандры Медин

Можете также соединить вельветовый низ с вязаными свитерами, худи и водолазками.



Повседневный образ с коричневыми брюками / Фото Леандры Медин



Повседневный образ с коричневыми брюками / Фото Леандры Медин