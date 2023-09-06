Горячий тренд осени – коричневые джинсы: эффектные примеры, которые вам понравятся

К самым популярным джинсам относятся голубые, синие, черные и белые изделия, впрочем, осенью в моду войдут коричневые джинсы, которые уже активно начали носить трендсеттерки.

Мода возвращается к 2000-м, а вместе с тем на модный Олимп возвращаются коричневые джинсы, которые когда-то были такими же актуальными, как синие или голубые.

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Коричневый деним произвел на знаменитостей огромный фурор, так что они уже появились в гардеробах инфлюэнсерш Гейли Бибер, Софии Ричи и Эльзы Госк.

Деним изобрели еще в XIX веке. Наиболее узнаваемый вид джинсов – синий индиго запатентовали в 1873 году портной Джейкоб Дэвис и владелец текстильной компании Леви Страусс.

В течение последних двухсот лет деним был в использовании всех: у фермеров, голливудских знаменитостей, рок-звезд. Эта вещь не имеет срока годности и имеет все шансы никогда не выйти из моды. Именно поэтому дизайнеры постоянно экспериментируют с джинсами и находят для каждого сезона что-нибудь новое и интересное.



Коричневые джинсы – тренд осени 2023 / Фото Vogue

Уже этой осенью знаменитости начали отдавать предпочтение дениму в коричневых тонах. Они так же подходят к кожаным курткам и ботинкам, как и джинсы других цветов. Именно такой образ примерила Гейли Бибер.



Коричневые джинсы – тренд осени 2023 / Фото Vogue

София Ричи примерила широкие коричневые джинсы с вельветовой курткой и завершила образ чудесными туфлями, минисумкой шоколадного оттенка и черными очками.



Коричневые джинсы – тренд осени 2023 / Фото Vogue

Коричневые и шоколадные оттенки выглядят осенью по-особому элегантно. В ход можно применять разнообразные песочные тона, в том числе бежевый и кремовый. И не забывайте о джинсах карго, которые все еще остаются на пике популярности.



Коричневые джинсы – тренд осени 2023 / Фото Vogue