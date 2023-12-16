На Новый год, корпоратив или свадьбу: 5 комбинезонов, в которых вы будете выглядеть блестяще

В этом сезоне в магазинах много комбинезонов, которые отлично подойдут для торжественных случаев. В таком наряде вы точно будете выделяться среди коктейльных платьев.

Вас пригласили на свадьбу, корпоратив или в гости по праздникам? Рискните и сломайте стереотип об обязательном вечернем платье. Если решите одеть комбинезон, то удивитесь, как много сейчас удобных и элегантных вариантов из разных тканей – от популярного бархата до твида. Также можно легко выбрать под себя крой и узор.

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Вдохновляйтесь вариантами, которые мы предлагаем, и выбирайте то, в чем будете сиять на празднике.

Бархат

Наденьте этот бордовый бархатный комбинезон, и вы будете выглядеть так, будто вышли из золотого века Голливуда. Совет: соедините его с темной обувью на каблуке и прорисуйте алые губы, чтобы завершить образ.



Бархатный комбинезон / Фото comfy jumpsuits

Гламур

По-новому осмыслен комбинезон в стиле 70-х. Плиссированный атлас будет сиять под светом ламп, а очень широкие штанины будут развиваться во время ходьбы. Глубокое декольте и открытая спина добавят гламурных ноток.



Гламурный комбинезон / Фото пинтерест 12TH TRIBE

Твид

Невозможно показать твид и не упомянуть Шанель. Эта ткань, кажется, сейчас везде, и не зря: она выразительна и изящна. Благодаря четкому крою этот лук, вдохновленный высокой модой, сделает вас прекрасной.



Твидовой комбинезон / Фото ricci

Необычная форма

Ищете формальный комбинезон, который будет смотреться как произведение искусства? Тогда присмотритесь к смелым линиям и складкам. Края, разлетающиеся сзади или сбоку, будут придавать луку загадочности.



Комбинезон необычного кроя / Фото Emilia Wickstead

Комбинезон с юбкой

Что лучше – платье или комбинезон? Не можете решить? Тогда выбирайте комбинезон с частью юбки, подчеркивающей ваш силуэт. Ищите модели с интересными деталями – большой ремень в тон и пряжку.



Комбинезон с юбкой / Фото пинтерест HALSTON