Вас запросили на весілля, корпоратив чи в гості на свята? Ризикніть і зламайте стереотип про обовʼязкову вечірню сукню. Якщо вирішите одягнути комбінезон, то здивуєтеся, як багато зараз є зручних та елегантних варіантів з різних тканин — від популярного оксамиту до твіду. Також можна легко обрати під себе крій та візерунок.

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Надихайтеся варіантами, які ми пропонуємо, і обирайте те, у чому будете сяяти на святі.

Оксамит

Одягніть цей бордовий оксамитовий комбінезон, і ви матимете такий вигляд, ніби вийшли із золотого віку Голлівуду. Порада: поєднайте його з темним взуттям на підборах і промалюйте яскраво-червоні губи, щоб завершити образ.



Оксамитовий комбінезон / Фото comfy jumpsuits

Гламур

По-новому осмислений комбінезон у стилі 70-х. Плісирований атлас сяятиме під світлом ламп, а надзвичайно широкі штанини розвиватимуться під час ходьби. Глибоке декольте та відкрита спина додадуть гламурних ноток.



Гламурний комбінезон / Фото пінтерест 12TH TRIBE

Твід

Неможливо показати твід і не згадати Шанель. Ця тканина, здається, зараз скрізь, і не дарма: вона виразна і витончена. Завдяки чіткому крою цей лук, натхненний високою модою, зробить вас прекрасною.



Твідовий комбінезон / Фото ricci

Незвична форма

Шукаєте формальний комбінезон, який виглядатиме як витвір мистецтва? Тоді придивіться до сміливих ліній і складок. Краї, що розлітатимуться позаду або збоку, надаватимуть луку загадковості.



Комбінезон незвичного крою / Фото Emilia Wickstead

Комбінезон зі спідницею

Що краще – плаття чи комбінезон? Не можете вирішити? Тоді обирайте комбінезон з частиною спідниці, яка підкреслює ваш силует. Шукайте моделі, які мають цікаві деталі – великий ремінь у тон і пряжку.



Комбінезон зі спідницею / Фото пінтерест HALSTON