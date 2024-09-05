4 сентября в рамках кинофестиваля состоялась мировая премьера украинского документального фильма. Вся команда ленты вышла в необычном наряде, чтобы привлечь внимание мира к украинским пленным, которых заключила Россия.

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Кинематографисты появились на премьеру в одежде с вышивкой, изображающей расстояние от острова Лидо до восьми разных мест, где россияне удерживают украинцев.

Мы хотели напомнить о страшных условиях содержания людей в местах лишения свободы, о нелегитимных судебных делах и сфабрикованных обвинениях, о пытках и смерти. Обо всем, что до сих пор безнаказанно осуществляет Россия - страна-террорист - с людьми, которые вообще не должны были там оказаться,

– отметила режиссер Ольга Журба.

На одежде членов делегации были вышиты восемь названий различных мест содержания. Автором этой идеи стала художница Алиса Любомская. Среди участников акции были режиссер фильма Ольга Журба, военный медик Анна Васик, актер, военнослужащий "Азова" и ветеран, потерявший на войне конечности Николай Граднов-Савицкий, продюсер ленты Дарья Бассель и волонтер из Мариуполя Михаил Пуришев.



Украинцы привлекли внимание к военнопленным / Фото Getty Images

На футболке Анны Васик было вышито название колонии "Черный Дельфин", что в Оренбургской области. Она известна особо суровыми условиями пребывания заключенных. По ее словам, "мы должны говорить громко о преступлениях России и делать все, что в наших силах, ради тех, у кого сейчас завязаны руки".



Анна Васик в особой футболке / Фото Getty Images

Фильм Ольги Журбы представляет собой дневник погружения украинского государства в пропасть тотальной войны, отснятый в течение первых двух лет полномасштабного вторжения.