В коллекцию вошли 6 футболок с изображениями живописных мест Украины и их координатами.

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В Украине более 100 дней идет война. Этим летом мы уже не сделаем фото у Лемурийского розового озера, не сможем в палатке заночевать на острове Джирилгач и не ощутим на ощупь море в Херсонской области.

Все эти оккупированные места – наши воспоминания и мечты. Коллекция "Координаты моего сердца" напоминают людям места, ожидающие нашего возвращения.

Сотрудники оккупированного заповедника "Аскания-Нова" вынуждены поддерживать его работу своими средствами или принимать помощь небезразличных людей. Бренд Papaya собрал для заповедника 40 тысяч гривен. Следующий транш в размере 100 тысяч гривен бренд переведет в фонд "Вернись живым".

Команда Papaya болеет за судьбу заповедника "Аскания-Нова" и искренне восхищается людьми, которые в бурные времена поддерживают его работу и сохраняют украинское природное наследие. Именно поэтому команда связалась с бывшим директором заповедника Виктором Гавриленко и получила разрешение на использование его фотографий с природой и животными Аскании. Также команда дополнила коллекцию другими сокровищами Херсона и Ровенщины.

В коллекцию "Координаты моего сердца" вошли шесть футболок со фотографиями живописных мест Украины и их координатами. Среди изображений есть:

природа и дикие кони Аскании-Нови;

Джарилгацкая коса;

Кинбурнская коса;

Лемурийское озеро;

Здолбуновский карьер.

В то время, когда глобальные бренды делают все возможное для помощи Украине, ни один локальный украинский бизнес не может стоять в стороне и должен работать на победу, помогая армии и поддерживая моральный дух украинцев.

– говорят учредители бренда Валерий и Анастасия Максименко.

Они, как и все украинцы, уверены в том, что скоро во всех оккупированных местах будет развеваться сине-желтое знамя.

"Мы помним о Херсоне, Мелитополе, Новой Каховке и наших людях у них, о животных Аскании-Новой и прекрасных природных чудесах, таких как Лемурийское озеро, которые временно оказались под оккупацией и хотим громко заявить: мы верим и абсолютно уверены, что скоро там будет развеваться только украинский флаг. Нашей коллекцией мы хотим еще раз напомнить, что Украина невероятно красива, и призываем открыть ее для себя по-новому, как мифическую и непокорную, красивую и несгибаемую", – добавили дизайнеры.



Благотворительная коллекция футболок "Координаты моего сердца" / Фото с Instagram



Благотворительная коллекция футболок "Координаты моего сердца" / Фото с Instagram



Благотворительная коллекция футболок "Координаты моего сердца" / Фото с Instagram



Благотворительная коллекция футболок "Координаты моего сердца" / Фото с Instagram



Благотворительная коллекция футболок "Координаты моего сердца" / Фото с Instagram



Благотворительная коллекция футболок "Координаты моего сердца" / Фото с Instagram