Бежевые колготки больше не антитренд: они снова возвращаются в моду

Раньше бежевые колготки не очень любили в модной индустрии, поэтому часто выбирали именно черный цвет, однако мода на бежевые колготки снова вернулась и можем смело их одевать под платья и юбки.

Когда-то бежевые колготки были неотъемлемой частью жизни любой девушки, однако раз за разом популярность на бежевые колготки угасала. Впрочем, как бы не хотели дизайнеры вытеснить эти колготки, звезды и знаменитости все равно их одевали и дополняли ими свои образы, однако сейчас это уже не считается чем-то странным и неправильным.

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Бренд The Row является одной из главных марок в fashion-индустрии, отвечающей за классику и минимализм в своих образах. Именно они добавили бежевые колготки к своим аутфитам.

Впоследствии бежевые колготки появились в коллекции Miu Miu осень-зима 2023/2024 Миуччи Прады. Она также надела свои модели в капроновые колготки бежевого оттенка.

В целом многие бренды представили в своем весенне-летнем показе на 2024 год бежевые колготки.

Дизайнер бренда Luar рассказал, что одним из источников его вдохновения в этом сезоне стала небольшая церковь в Доминиканской Республике, поэтому не удивительно, что его модели были одеты в колготки, которые так любят пожилые церковные дамы.

Когда мы говорим о колготках бежевого цвета, то они у нас ассоциируются с устаревшей индивидуальной женственностью, тогда как черные колготки более сексуальны. Впрочем, бежевые колготки имеют все шансы стать такими же модными, как и черные.



Бежевые колготки возвращаются в моду / Фото



Бежевые колготки возвращаются в моду / Фото



Бежевые колготки возвращаются в моду / Фото