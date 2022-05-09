Ко дню вышиванки 2022: где купить вышитые платья разных фасонов и цветов

В третий четверг мая в Украине отмечают День вышиванки, так что Fashion 24 собрал несколько эффектных фасонов платьев-вышиванок от украинских брендов. Яркая и изысканная вышиванка всегда будет уместна и найдет достойное место в вашем гардеробе.

В 2022 году День вышиванки будет уже не таким как всегда. В этом году этот праздник несет в себе другой мессендж. Теперь мы не просто наденем вышиванку, как красивый элемент гардероба, а покажем всему миру, что мы – украинцы, которые помним, бережем и чтим традиции.

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Вышитая рубашка для нас – это национальная святыня, это опознавательный знак Украины и наш оберег. Любовь к вышиванкам передают друг другу поколениями, поэтому в Украине нет ни одного человека, который бы не гордился таким ценным элементом гардероба, как вышиванка.

Этнический стиль сейчас находится на вершине популярности. Модные тенденции быстротечны, впрочем, вечные ценности остаются с нами всегда. Вышиванка для украинцев – это незыблемая классика, которая, несмотря на определенную каноничность, трансформируется в эффектные сочетания тканей, фасонов, цветов и узоров.

Для тех, кто хочет подчеркнуть свою женственность и элегантно выглядеть – обратите внимание на платья-вышиванки. С длинными рукавами или короткими, с яркими узорами или едва заметными, с массивными цветами – или с мелкими, любые национальные орнаменты в тренде.

Война – далеко не лучшее время одевать вышиванку, однако история доказывает обратное. Несколько веков назад казаки, идя в бой, непременно одевали вышитую рубашку, которая была их своеобразным защитником.

Каждый день нашим величайшим желанием является победа Украины над российскими захватчиками. Именно поэтому самый яркий символ украинской культуры на День вышиванки станет символом несокрушимости украинского духа, заявлением на весь мир о том, что украинцы – свободный народ, который борется и будет бороться за свою страну.