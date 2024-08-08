Клетка виши – главный принт лета: какие вещи стоит приобрести до конца лета

Принт виши всегда был в моде независимо от сезона, впрочем именно летом платья и юбки идеально смотрятся в мелкой клетке в сочетании с базовыми элементами гардероба.

Этот романтический принт носила еще Бриджит Бардо, которая выходила замуж в платье в клетку виши, Джуди Гарленд снималась в "Волшебнике страны Оз", а теперь поклонницами являются Кейт Миддлтон, Скарлетт Йоханнссон, Джиджи Хадид и многие другие.

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Клетка виши – тренд лета

Клетка виши происходит из Азии, а распространилась в Европе XVIII века. Подиумы и инфлюенсерки доказывают, что сейчас узор далеко не ограничивается нежными платьями. Дизайнеры представили блейзеры, рубашки, брюки и юбки.

Украинский KSENIASCHNAIDER сделал ставку на рубашку в прит виши, которая комбинирует гингемовый принт с другими. Nadya Dzyak предлагает разнообразить платье с гингемовым узором драпировкой, глубоким V-вырезом и разрезом на подоле.

Если готовы добавить принт виши в свой гардероб, то стилисты отмечают, что клетка будет в моде еще осенью и зимой. Она приобретет нейтральную окраску и сможет украсить множество ваших аутфитов.



Стильные образы в клетке виши / Фото L'Officiel



Стильные образы в клетке виши / Фото L'Officiel



Стильные образы в клеточке виши / Фото L'Officiel

Также клетка виши часто ассоциируется с ретро-стилем и широко используется для изготовления скатертей, салфеток, фартуков и рубашек. Чаще всего клетка виши изготавливается из хлопка, что делает ее легкой и приятной на ощупь.