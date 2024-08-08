Цей романтичний принт носила ще Бріджит Бардо, яка одружувалася в сукні в клітинку віші, Джуді Гарленд знімалася в "Чарівнику країни Оз", а тепер прихильницями є Кейт Міддлтон, Скарлетт Йоганнссон, Джіджі Хадід та багато інших.

Читайте також Актуальне взуття цього сезону: стильні приклади, які мають бути у дівчат

Клітинка віші – тренд літа

Клітинка віші походить з Азії, а поширилася в Європі XVIII століття. Подіуми та інфлюенсерки доводять, що зараз візерунок далеко не обмежується ніжними сукнями. Дизайнери представили блейзери, сорочки, штани та спідниці.

Український KSENIASCHNAIDER зробив ставку на сорочку в прит віші, яка комбінує гінгемовий принт з іншими. Nadya Dzyak пропонує урізноманітнити сукню з гінгемовим візерунком драпіруванням, глибоким V-вирізом і розрізом на подолі.

Якщо готові додати принт віші у свій гардероб, то стилісти зазначають, що клітинка буде в моді ще восени та взимку. Вона набуде нейтрального забарвлення та зможе прикрасити безліч ваших аутфітів.



Стильні образи в клітинці віші / Фото L'Officiel



Стильні образи в клітинці віші / Фото L'Officiel



Стильні образи в клітинці віші / Фото L'Officiel

Також клітинка віші часто асоціюється з ретро-стилем і широко використовується для виготовлення скатертин, серветок, фартухів і сорочок. Найчастіше клітинка віші виготовляється з бавовни, що робить її легкою та приємною на дотик.