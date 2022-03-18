Клаудия Шиффер заявила, что ее сердце разрывается из-за семей, которые бежат из Украины

Немецкая супермодель Клаудия Шиффер призвала в своем инстаграмме поддержать украинских беженцев, вынужденных бежать от войны в Украине.

51-летняя знаменитая модель поддержала Украину. В своем инстаграмме она опубликовала сообщение, в котором призвала поклонников приобщиться к помощи всем украинским семьям, которых война заставила покинуть родной дом.

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Клаудия Шиффер выразила обеспокоенность и переживания за всех детей, которые в своем возрасте познали всю боль войны, вызванной Россией.

Она опубликовала щемящее фото, на котором маленькая девочка смотрит на разрушенный дом от российских кафиров. С начала беспощадной и циничной войны русские войска убили 109 украинских детей.

"Мое сердце разрывается за бесчисленное количество семей и детей, которые вынуждены бежать из Украины. Я поддерживаю UNICEF и поддерживаю их усилия на местах - обеспечение семьям доступа к пище и воде, здравоохранению, жилью и оценке ситуации с беженцами в соседних странах. Я призываю вас поделиться их сбором средств на ваших собственных платформах, и, пожалуйста, рассмотрите возможность пожертвования, если это возможно», – написала Клаудия Шиффер.