Кэти Голмс одела платье от украинского бренда BEVZA: удивительный образ

Мировые селебретиз то и дело появляются в вещах от украинского бренда. На этот раз в платье от украинской дизайнера Светланы Бевзы появилась бывшая жена Тома Круза – Кэти Голмс.

Голливудская актриса стала главной героиней глянца Glamour. Именно для этого издания она примерила роскошное желтое платье украинского бренда BEVZA.

Читайте также Как одеться на Пасху: стильный образ показывает Эльза Госк

Кэти Голмс выбрала символическое платье, представленное на подиуме Недели моды в Нью-Йорке в прошлом году. В этом стильном платье знаменитость украсила апрельский номер издания.

Перед камерой фотографа актриса позировала в желтом платье длины макси с глубокими вырезами на талии и длинным поясом, подчеркивающим ее стройную фигуру. Актриса позировала в студии босиком, а образ дополняли массивные украшения – серьги и браслеты.

Кэти Голмс в платье Bevza Bronik для Glamour Magazine @glamourmag. Символическое платье Bronik, которое было представлено на подиуме @nyfw в сентябре прошлого года, благодаря деликатным материалам и мягкому цвету передает детали необходимой нам защиты, а также хрупкость и уязвимость,

– отметили представители бренда.

Отметим, недавно одна из актрис сериала "Эйфория" Сидни Свини позировала в черных прозрачных перчатках FROLOV.



Сидни Свиньи в перчатках от украинского бренда / Фото с Jet Setter