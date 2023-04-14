Голлівудська акторка стала головною героїнею глянцю Glamour. Саме для цього видання вона приміряла розкішну жовту сукню від українського бренду BEVZA.

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Кеті Голмс обрала символічне плаття, яке було представлене на подіумі Тижня моди у Нью-Йорку минулого року. У цій стильній сукні знаменитість прикрасила квітневий номер видання.

Перед камерою фотографа акторка позувала у жовтій сукні довжини максі з глибокими вирізами на талії та довгим поясом, який підкреслював її струнку фігуру. Акторка позувала у студії босоніж, а образ доповнювали масивні прикраси – сережки та браслети.

Кеті Голмс у сукні Bevza Bronik для Glamour Magazine @glamourmag. Символічна сукня Bronik, яка була представлена на подіумі @nyfw у вересні минулого року, завдяки делікатним матеріалам та м’якому кольору передає деталі так необхідного нам захисту, а також крихкість та вразливість,

– зазначили представники бренду.

Зазначимо, нещодавно одна з акторок серіалу "Ейфорія" Сідні Свіні позувала в чорних прозорих рукавичках FROLOV.



Сідні Свіні в рукавичках від українського бренду / Фото з Jet Setter